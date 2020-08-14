ليبيا
جهاز النهر الصناعي يبدأ في أعمال الصيانة خط أجدابيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
14 August, 2020
أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، عن البدء في أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط أجدابيا – سلوق.
وتمكنت الفرق الهندسية والفنية؛ من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب، وهي تقوم حاليًا على مدار الساعة، بإجراء أعمال الإصلاح والصيانة وفق الخطة المعتمدة، لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن.
ويتم حاليًا تزويد مدينة بنغازي؛ من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ 250 ألف متر مكعب يوميًا، لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وعدم انقطاعها.
ويتم معالجة هذه المياه وتعقيمها بغاز الكلور بخزان الطلحية، ومراقبتها دوريًا وبصورة مستمرة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، مرفقًا من إدارة مراقبة جودة المياه بالمشروع، تقريرًا يؤكد أن نتائج تحليل المياه سليمة، ومطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.
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