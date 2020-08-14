النجار يبحث الجوانب الصحية في حال إعادة فتح الحدود مع تونس

بحث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، أمس، مع وكيل وزارة الداخلية المفوضة، خالد مازن، موضوع إعادة فتح الحدود مع تونس، وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين البلدين، والترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء كورونا.

وحسب المركز فقد بحث الاجتماع أيضا أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.

حيث شدد النجار على أهمية توفير مختبرات تحاليل بي سي آر بالمنافذ، وطلب التحليل للقادمين من تونس، إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة.

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