أعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (يونيسيف)، تسجيل 401.836 نازحا داخليا في ليبيا نتيجة الحرب في البلاد، مضيفة أنها تواصل دعم أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم والبقاء في بلادهم من خلال المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع سريعة التأثير وهي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ.

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم، أنه تم إنزال 2.173 لاجئا ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي في ليبيا، خلال العام الحالي، من المشمولين باختصاص المفوضية.

وبحسب بيان للمفوضية اليوم، كان أغلب هؤلاء من السودانيين، بنسبة 76% والصومال 10%.

وأضافت المفوضية أن الفترة من 10 إلى 13 أغسطس شهدت إنزال أكثر 200 شخص في قاعدة طرابلس البحرية وفي الخمس وزوارة، حيث كانت مفوضية اللاجئين وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، حاضرتين في نطقة الإنزال لتقديم مواد الإغاثة الأساسية والمساعدة الطبية العاجلة قبل أن تقوم السلطات الليبية بنقل الأشخاص إلى مراكز الإيواء.

وأوضحت المفوضية أنها حتى 13 أغسطس الحالي، سجلت إنقاذ أو اعتراض 6.971 لاجئا ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي في البحر.

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