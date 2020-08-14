فروع المركز بالمنطقة الوسطى تعلن تضامنها مع حراك موظفي المركز الوطني

أعلنت فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الوسطى، سرت، مصراتة، زليتن، الخمس، بني وليد، وترهونة، تضامنها مع حراك موظفي المركز الوطني، مؤكدين على عدم المساس باختصاصاته.

الفروع وفي بيان لها أمس أبدت رفضها المساس بجسم المركز أو إحداث تغيير في هيكله التنظيمي أو تشكيل لجان أو أجسام موازية له، أو سحب جزء من اختصاصاته، كما أكدوا على دور ومهام المركز، وأن تجاوز دوره يعد مخالفا للتشريعات النافذة.

فروع المركز بالمنطقة الوسطى أكدت أيضا دعمها للمركز الوطني بكل الاحتياجات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة به، مطالبة كافة الجهات بالتعاون معه بما يحقق السلامة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا