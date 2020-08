سرقة خطوط نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الحطية بأوباري

أعلن المكتب

الإعلامي لبلدية اوباري اليوم الجمعة تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمنطقة

الحطية إلى القطع والسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأوضح المكتب

عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن عدد الأعمدة التي تمت سرقتها 17 عمودا ناقلا

للطاقة الكهربائية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أغلب الأحياء السكنية

والمزارع بالمنطقة لفترة تجاوزت 72ساعة متواصلة.

وطالب البيان،

شرطة الكهرباء، والأمن بالبحث عن المتسبب في سرقة أسلاك الكهرباء، وانقطاع الطاقة

عن المحلات التجارية والورش والأحياء السكنية.

يشار إلى أن

حادث سرقة أسلاك الكهرباء ليست هي الأولى من نوعها في بلدية أوباري حيث تقع أغلب

عمليات السرقة أثناء ساعات طرح الأحمال على المنطقة.

