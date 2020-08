أكد الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا لم

تفِ بالتزاماتها، مدعيا أنه اتخذ كل الخطوات بشأن ليبيا بناء على الإطار القانوني،

على حد قوله

