روماتيه: سلوكيات تركيا أحادية الجانب واتفاقيتها مع الوفاق باطلة

أكد السفير الفرنسي

بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق بخصوص مسألة الطاقة في

شرق المتوسط، مشيرا إلى أن اليونان وقبرص دولتان مهمتان.

وقال روماتيه، في

تصريح صحفي، أن بلاده تلاحظ بالفعل عددا من السلوكيات ومن الأفعال أحادية الجانب

التي تقوم بها تركيا وعلى سبيل المثال استنكرنا الاتفاقيات التي وقعتها تركيا

بخصوص تعيين الحدود البحرية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، مشددا على أن هذه

الاتفاقية باطلة ولاغية.

وأضاف: أن فرنسا

لاحظت أيضا أن هناك عددًا من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها تركيا في مجال

التنقيب النفطي”، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تزيد من التوترات القائمة في المنطقة.

وأشاد روماتيه، بالمبادرة

المصرية لإنشاء منتدى للغاز في شرق المتوسط، معتبرا أن هذه المبادرة أبلغ رد وهي

تكمن في محاولة تعزيز التعاون والتنسيق بمجال الطاقة بين كل الدول المهتمة بمسألة

الطاقة في شرق البحر المتوسط.

