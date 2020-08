قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي

المريمي اليوم الجمعة، إن ما صرح به السفير البريطاني لدى ليبيا السابق بيتر ميليت

بحق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يعدو كونه

سخفا سياسيا لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا.

وأوضح المريمي

في تصريحات لليبيا 24 أن مليت يعمل مستشارا في مؤسسات حكومة الوفاق غير المعتمدة

عمله مخالف للقونين الليبية.

وبين أن عمل

مليت مع حكومة الوفاق غير المعتمدة مخالف للقوانين الليبية وتصريحاه حول عقيلة

صالح غير منطقية ولا تخدم حل الأزمة في ليبيا.

واعتبر أن ما

قاله مليت يمثل تدخلا سافرا يسهم في تفاقم الأوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة

ويتجاهل جهود صالح محليا ودوليا لحل الأزمة الليبية .

The post المريمي لليبيا 24 : تصريحات مليت بحق صالح سخف سياسي لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24