بعد أنباء عن مخطط إخواني بالمنطقة الشرقية.. المحجوب: دخول دفعة جديدة من المرتزقة بينهم قادة من داعش الإرهابي

كشف مدير إدارة

التوجية المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، أن تركيا أدخلت نحو 3 آلاف مرتزق سوري إلى

ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، على دفعتين، محذرا من أن بينهم قادة من تنظيم

داعش الإرهابي المطلوبين دوليًا.

وأضاف المحجوب، في

تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ أن تركيا نقلت هؤلاء المرتزقة بتمويل قطري،

عبر إحدى القرى إلى “غازى عنتاب”، ثم إلى معسكر كان مخصصا لتنظيم داعش

الإرهابى، ومنها نقلتهم على دفعات إلى ليبيا.

وأشار المحجوب، إلى

أنه لأول مرة تنقل أنقرة دفعتين بفترات متقاربة، مبينا أن دخول هؤلاء المرتزقة كان

عبر شاحنات خاصة بالجنود الأتراك

وأفاد المحجوب، بأن

أعداد الشحنات تقدر من 25 إلى 30 ناقلة، مشيرا إلى أنه تم نقل المرتزقة في الفترة

من الساعة 2 صباحا إلى 4 عصرا بالحافلات إلى مطار إسطنبول، لافتًا إلى أنه يوجد

بينهم داعشى خطير مطلوب دوليا سيتم الإعلان عن اسمه لاحقا ورفض الإفصاح عن أسمه.

كما كشف المحجوب لنا

أن تركيا لم تعد تحضر فقط العناصر الإرهابية إلى ليبيا، بل تخصصات أخرى إدارية

ومصنعي مفخخات ودواعش كانوا في العراق يسيرون الدفة في التنظيم إداريا وماليا، ما

يعنى محاولة لإعادة إنتاج دولة لداعش في غرب ليبيا.

كما حذر المحجوب، من

أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول ضرب الجبهة الداخلية وتفريق الليبيين وتمزيق

نسيجهم بوجهات نظر سياسية ونعرات جهوية، على حد تعبيره.

وتابع المحجوب،

” أن عشرات الألاف من المرتزقة يتم إحضارهم يومياً لليبيا في اخطر مشاريع

الإخوان الخبيثة المبنية أساسا على وهن وضعف مواجهة الليبيين له”

وترددت أنباء خلال

الأيام القليلة الماضية مفادها أن الإخوان يجهزون لتنفيذ خطط داخل المنطقة الشرقية

والعودة مرة أخرى بقوة للمنطقة للسيطرة عليها بالاستعانة بإرهابيين من تنظيم داعش

