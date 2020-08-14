تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و 3 وفيات

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تطورا وبائيا جديدا بتسجيل أربعمئة وتسع وثلاثين حالة موجبة موزعة على سبع وعشرين مدينة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى سبعة آلاف وخمسين.

وحسب بيان المركز فقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وثمان وثلاثين حالة شفاء.

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