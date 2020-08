دي مايو: ملتزمون بالعمل على تسهيل الحوار بين كافة الأطراف في شرق المتوسط

أكد

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، مولوود

تشاووش أوغلو، على التزام بلاده بالعمل على تسهيل الحوار بين كافة الأطراف في منطقة

شرق البحر المتوسط، مطالباً بضرورة التزام جميع الأطراف بالمرونة والتعاون للحد من

التوترات، وحل القضايا العالقة في المنطقة.

كما جدد دي مايو، تأكيده على الدعم الكامل للممثل

الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أجل استئناف الحوار البنّاء بين جميع الأطراف

المعنية.

