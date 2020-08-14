«يونيسيف»: تسجيل 401.836 نازحاً داخلياً في ليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «يونيسيف»، تسجيل 401.836 نازحا داخليا في ليبيا نتيجة الحرب في البلاد، مضيفة أنها تواصل دعم أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم والبقاء في بلادهم من خلال المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع سريعة التأثير، وهي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ.

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم، أنه تم إنزال 2173 لاجئا ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي في ليبيا، خلال العام الحالي، من المشمولين باختصاص المفوضية.

وبحسب بيان للمفوضية، اليوم، كان أغلب هؤلاء من السودانيين، بنسبة 76% والصومال 10%.

وأضافت المفوضية أن الفترة من 10 إلى 13 أغسطس شهدت إنزال أكثر من 200 شخص في قاعدة طرابلس البحرية وفي الخمس وزوارة، حيث كانت مفوضية اللاجئين وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية «IRC»، حاضرتين في نقطة الإنزال لتقديم مواد الإغاثة الأساسية والمساعدة الطبية العاجلة، قبل أن تقوم السلطات الليبية بنقل الأشخاص إلى مراكز الإيواء.