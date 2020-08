النهر الصناعي: المياه ستصل طرابلس بعد يوم من صيانة التسريب بخط المياه المغذي للمدينة

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة-سهل الجفارة، الجمعة، استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار وانتهاء تعبئة المسارات حتى محطة الضخ بموقع ترهونة.

وقال الجهاز في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك”أنه في انتظار معالجة شركة المياه والصرف الصحي

للتسريب الحاصل بخط المياه المغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار، مضيفا أنه فور

الانتهاء من أعمال الصيانة سيبدأ الجهاز في ضخ المياه لمدينة طرابلس ومن المتوقع

وصول المياه بعد (24) ساعة من بدء الضخ.

