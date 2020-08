بن شقرون: المغرب لا يسعى لأي استغلال سياسي للأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب المغربي، جمال بن شقرون، الجمعة، إن تدخل بلاده في الأزمة الليبية يعتبر تدخلا إيجابيا.

وأضاف بن شقرون في تصريحات صحفية، أن المغرب يعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المغرب العربي ككل ، مؤكدا أن بلاده تنظر للقضية الليبية باعتبارها ضمن الاتحاد المغاربي.

وأوضح بن شقرون أن القضية الليبية ليست بحاجة إلى إبراز أي زعامات، مضيفا أنها

تستحق العمل على الحد من تدمير الشعب الليبي واستغلال موارده النفطية.

وشدد بن شقرون على أن المغرب لا يسعى لأي استغلال سياسي للأزمة الليبية.

وأوضح بن شقرون أن الصراع الليبي مرتبط بالحراك الديمقراطي المغاربي الذي

عرفته المنطقة، مبينا أن الصراع الليبيي اتخذ اتجاهات أخرى سلبية .

