“بلدي البوانيس” يُتابع خطط التنمية المحلية

عقد المجلس البلدي البوانيس اجتماعه العادي العاشر للعام الحالي حيث ناقش خلاله عدد من البنود ومن أهمها استعراض تقرير عن عمل المجلس كما تمت مناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لعقد اللقاء المجتمعي الثاني.

كما عقد المجلس البلدي اجتماعاً منفصلاً مع مدير مكتب التخطيط بالبلدية عبدالله احمودة، الذي بدوره قدم عرض مرئياً أمام أعضاء المجلس حول خطة التنمية المحلية و الاستراتيجية للقطاعات داخل البلدية وأهدافها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس البلدي البوانيس على متابعة خطط التنمية المحلية وتطويرها وفقاً للإمكانات المتاحة للبلدية، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من أهدافها.

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