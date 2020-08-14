ليبيا الان

“بلدي البوانيس” يُتابع خطط التنمية المحلية

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي البوانيس اجتماعه العادي العاشر للعام الحالي حيث ناقش خلاله عدد من البنود ومن أهمها استعراض تقرير عن عمل المجلس كما تمت مناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لعقد اللقاء المجتمعي الثاني.

كما عقد المجلس البلدي اجتماعاً منفصلاً مع مدير مكتب التخطيط بالبلدية عبدالله احمودة، الذي بدوره قدم عرض مرئياً أمام أعضاء المجلس حول خطة التنمية المحلية و الاستراتيجية للقطاعات داخل البلدية وأهدافها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس البلدي البوانيس على متابعة خطط التنمية المحلية وتطويرها وفقاً للإمكانات المتاحة للبلدية، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من أهدافها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك