حملة إنسانية لتوفير مواد غذائية للعمالة الوافدة في طرابلس

وزع فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مجموعة من السلال الغذائية المتمثلة في سلال الأرز للعمالة الوافدة دعما للفئات المستضعفة المتواجدة داخل البلاد.

وقدمت فرق الإغاثة يد المساعدة لما يقدر بنحو 100 شخص من العاملين في طرابلس وتم توزيع عدد 150 سلة أرز على الأيدي العاملة القاطنة بمنطقة فشلوم لمساعدتهم في ظل الظروف الراهنة وما يعانونه من أزمات اقتصادية.

وتأتي هذه اللفتة في إطار الحملات الإنسانية التي تشرف عليها الفرق التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي بمختلف مناطق البلاد، لمد يد العون لكافة الشرائح المستضعفة والتي تحتاج للإغاثة الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية