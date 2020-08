اليونيسيف: عدد النازحين داخلياً في ليبيا بلغ 401.836 نازحاً

أعلنت منظمة اليونيسيف، اليوم الجمعة، أن عدد النازحين

داخلياً في ليبيا بلغ 401.836 نازحاً، موضحة أنه تم إنقاذ واعتراض 6.971 لاجئاً ومهاجراً في البحر من قِبَل

حرس السواحل الليبي في ليبيا، وتم إنزال 2173 لاجئاً ومهاجراً من المشمولين باختصاص

المفوضية، ، وكان أغلبهم من السودانيين بنسبة 76% والصومال 10%.

وأوضحت المنظمة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنه وصل عدد

اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها إلى 46.823 حالة.

