بلدية أوجلة تبحث مع فريق الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشروعات العاجلة بالمدينة

عقد ببلدية أوجلة اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية، وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومسؤولي القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومشائخ وأعيان المدينة، وذلك لمناقشة بعض المشاكل والمختنقات التي تعاني منها مدينة أوجلة .

وتم عرض المشروعات التي تحتاجها المنطقة من قبل عميد البلدية وبعض القطاعات والمقرر دعمها عن طريق البرنامج الأممي في الفترة القادمة.

ويأتي هذا التعاون المستمر بين بلدية أوجلة وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليسهم في حل بعض المختنقات والمشاكل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

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