محطة مفترق الطرق بشحات تعود للعمل بعد صيانتها

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء اليوم عودة محطة مفترق الطرق بمدينة شحات للعمل بعد خروجها المبرمج له لساعات لغرض الصيانة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء وتحديدا فرقة الخطوط الهوائية الشرقية الجبل الأخضر، ودائرة الجهد الفائق شرعت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة في أعمال الصيانة اللازمة والكشف على محولات المحطة بالكامل للتأكد من سلامتها وإصلاح الأعطال فيها.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام فرقة التركيبات التابعة لدائرة توزيع السواني أمس بترجيع أسلاك الضغط العالي التي تعرضت للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية بمسافة أربعمئة وخمسين مترا على خط اتجاه التقنية.

كما أفادت الشركة بتواصل صيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة، حيث قامت الكوادر الفنية بدائرتي شمال العزيزية والزهراء أمس بتركيب أسلاك بمسافة ستة آلاف متر على خط الوسط بالساعدية.

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