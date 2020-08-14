رصد بوارج حربية تركية قبالة سواحل الخمس

تقرير 218

لم تتوقف تركيا عن استفزازاتها السياسية والعسكرية في ليبيا والبحر المتوسط بعد رصد بوارج حربية تابعة لها في ميناء الخمس في تحدٍ واضح وصارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وكشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في وقت سابق بأن الرئيس التركي رجب إردوغان مازال مستمرا في نقل الإرهابيين من عدد من الدول إلى ليبيا ولعل هاتين الفرقاطتين تحملان على متنهما عددا من هؤلاء الإرهابيين.

السلاح والذخائر هي الأخرى لم تتوقف تركيا عن جلبها إلى ليبيا عبر توريدها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق لتعزيز وجودها أمام المجتمع الدولي حسب ما ذكر المسماري، حيث حوّلت أنقرة قاعدة الوطية إلى غرفة عمليات وقاعدة إمداد عسكري تستقبل يوميا طائرات الشحن الضخمة التركية لنقل المعدات والإرهابيين ونشر المرتزقة السوريين في معسكرات اليرموك والنقلية.

قرارات أممية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وعملية ايريني العسكرية لمراقبة الحظر، كلها لم تمنع تركيا من استفزازاتها العسكرية بتحويل ليبيا إلى ساحة حرب خدمة لأجنداتها في المنطقة.

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