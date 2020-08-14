ليبيا الان

تركيا تكشف حقيقة تخطيطها للتموضع عسكرياً في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده لحكومة الوفاق، معتبرا أن تدخل تركيا في ليبيا أسهم في إيقاف الحرب على طرابلس وحقق التوازن على الأرض.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة ليس لديها أي رغبة في التموضع العسكري في ليبيا. وحول التوتر في المتوسط، دعا أوغلو اليونان إلى التصرف بحكمة وتجنب محاولات التحرش بسفينة “أوروتش رئيس” التركية، مرحبا بالحوار لحل القضايا العالقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا، الخميس، جميع الأطراف المعنية بأزمة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الحوار استنداداً إلى قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، لضمان الوصول إلى اتفاق بصيغة تُرضي كافة الجهات.

وأشار أردوغان إلى أن عمليات التنقيب التي بدأتها تركيا شرق المتوسط تسير وفق القانون الدولي وتماشياً مع المذكرة الموقعة مع حكومة الوفاق، مشدداً على أنهم لا يسعون لإثارة التوتر والاستعراض لكنهم قادرين دائماً على حماية حقوقهم في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سيخرج الاتراك من ليبيا وشرق المتوسط بخفى حنين كما حدث فى مصر والسودان فرحوا فى البداية فرحا شديدا بالسيطرة على كل السلطات وبكوا فى النهاية لخسارة كل شئ فالطمع يقل ما جمع ولن يحصل اردوغان على قطرة نفط واحدة من المنطقة وكفاية عليه مانهبه مت المصرف المركزى بدعم امريكى روسى ثمنا لصفقة قذرة للتخلص من النفايات الارهابية فى سوريا ونقلها لليبيا !!

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  • العبرة بالنهاية ياشويش فرسول الله حدد نهايتكم فى احاديث بصحيح مسلم عن فتح اسطنبول بلا قتال فاين الجيش التركى وقتها ويقتسم جيش المسلمين غنائمها مما يدل على ان اسطنبول ارض ضلال وكفر .
    اما الجيش المصرى فقال عنهم رسولنا الكريم انه خير اجناد الارض وفى رباط الى يوم القيامة وبالفعل راينا بعد قول الصادق الامين الجيش المصرى ينقذ العالم من شر التتار ويخلصهم من هولاكو وراينا الجيش المصرى يهزم الجيش العثمانى مرتين فى الاولى اسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه الالاف من القادة والجنود ووصل الى عاصمة الخلافة لولا تدخل اوربى لانقاذهم وفى الثانية تدخل الانجليز لانقاذ الدولة العثمانية من السقوط على يد الجيش المصرى وانضم الاسطول التركى للاسطول المصرى غضبا من السلطان الطفل محمود واليوم سلطان تركيا يعامل معاملة الاطفال فهل ينشق عنه الاسطول البحرى مرة اخرى ويلجأ لمصر ام الدنيا

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