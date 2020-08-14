تركيا تكشف حقيقة تخطيطها للتموضع عسكرياً في ليبيا

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده لحكومة الوفاق، معتبرا أن تدخل تركيا في ليبيا أسهم في إيقاف الحرب على طرابلس وحقق التوازن على الأرض.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة ليس لديها أي رغبة في التموضع العسكري في ليبيا. وحول التوتر في المتوسط، دعا أوغلو اليونان إلى التصرف بحكمة وتجنب محاولات التحرش بسفينة “أوروتش رئيس” التركية، مرحبا بالحوار لحل القضايا العالقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا، الخميس، جميع الأطراف المعنية بأزمة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الحوار استنداداً إلى قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، لضمان الوصول إلى اتفاق بصيغة تُرضي كافة الجهات.

وأشار أردوغان إلى أن عمليات التنقيب التي بدأتها تركيا شرق المتوسط تسير وفق القانون الدولي وتماشياً مع المذكرة الموقعة مع حكومة الوفاق، مشدداً على أنهم لا يسعون لإثارة التوتر والاستعراض لكنهم قادرين دائماً على حماية حقوقهم في المنطقة.

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