تركيا: سفننا “خط أحمر”.. وفرنسا تضر بالناتو

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن حديث فرنسا عن تعزيز وجودها العسكري بنشر بوارج حربية شرق البحر المتوسط يقوض الجهود القائمة لحل أزمة المنطقة سلمياً وعبر الحوار بين الأطراف المعنية.

وقال أكار أن فرنسا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة ولا تربطها أي صلة بالمناطق الحدودية لتركيا، تحاول التصرف بطريقة تضر روح تحالف الناتو.

وعن التوتر المتصاعد مع اليونان، قال وزير الدفاع التركي أن أنقرة تريد تقييماً منطقياً لادعاءات وأنشطة أثينا بمعايير غير منحازة، من قبل أصدقائها وحلفائها.

وارتفعت التوترات بين البلدين، يوم الإثنين الماضي مع إرسال أنقرة سفينة “عروج ريس” للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط. ما دفع اليونان لطلب عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي.

وعلى خلفية الخطوة التركية، تفاقم التوتر بين أثينا وأنقرة أكثر في المتوسط حيث أصيب 3 جنود أتراك الثلاثاء خلال مناوشات بين البحرية اليونانية والتركية، عند اعتراض سفن تركية دخلت المياه الإقليمية اليونانية، بهدف التنقيب عن الغاز.

وفي إشارة إلى الحادثة، أكد أكار على تصميم أنقرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحارها، مشددا على أن “أي احتكاك بالسفن التركية، لم ولن يبقى دون رد”.

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