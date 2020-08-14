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ترقّب لمعالجة تسريب بخط المياه المغذي لطرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار وانتهاء تعبئة المسارات حتى محطة الضخ بموقع ترهونة.

وأشار الجهاز إلى أنهم في انتظار معالجة شركة المياه والصرف الصحي للتسريب الحاصل بخط المياه المغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار.

وفور انتهاء أعمال الصيانة، أكد جهاز النهر الصناعي أنه سيُباشر بضخ المياه باتجاه مدينة طرابلس، مبيناً أنه من المتوقع وصول المياه بعد “24” ساعة من بدء الضخ.

وارتبط انقطاع المياه الأيام الماضية بشكل أساسي بانقطاع الكهرباء الذي أثر بشكل كبير في الحياة اليومية إضافة إلى تأثر جهاز النهر بعقبات عدة منها تعرض الآبار والحقول إلى التعديات والتخريب ما أدى إلى انقطاع المياه عن المدن في وسط وغرب ليبيا.

ولا يقل تأمين تدفق المياه إلى المدن الليبية أهمية عن الكهرباء، إذ يعتمد السكان في حياتهم اليومية عليهما وما يحتاجونه الآن هو استمرارية وصول المياه وبقاء الشبكة الكهربائية دون طرح أحمال لطالما مل منه الجميع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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