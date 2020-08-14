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الشاطر: إعلان الإخوان للتسوية جاء في وقت متأخر ونواياهم غير صادقة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب عضو ما يعرف بمجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، عن
استنكاره لإعلان جماعة الإخوان المسلمين، على لسان رئيس حزب العدالة والبناء، محمد
صوان، استعدادهم لاتخاذ خطوة للوراء من أجل إنجاز التسوية السياسية.

واعتبر الشاطر، من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،
أن خطوة الإخوان جاءت في وقت متأخر لأن النوايا غير صادقة، خاصة بعد تمكين الجماعة لـعناصرها في أجهزة
الدولة.

يشار
إلى أن صوان، أعلن عن استعداد حزبه لأخذ خطوة للخلف في المشهد السياسي، إذا كان هذا
الأمر مطلب بعض الأطراف لإنجاز التسوية السياسية.

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تعليقات

  • بيلقد الغنوشى من سنة قبل ما تخربشه القطة عبير موسى وتثبت انه كذابة .المشكلة ان فكر الاخوان نفسه ضال وعنصرى ويعتمد على المعاملات اليهودية والغاء العقل بجعل عضو الجماعة امعة يتبع القطيع عكس المسلم الحق صادق امين يحب الخير للجميع وراينا رسول الله يستغفر للمنافقين الذين اساءوا اليه لانه يعمل بقوله تعالى :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    وراينا عتاب قرآنى لسيدنا ابوبكر عندما منع عطاياه عن المنافقين الذين خاضوا فى عرض ابنته السيدة عائشة وتراجع بعدها قال تعالى :-
    وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (22)
    .عُنِي بذلك أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في حلفه بالله لا ينفق على مِسْطَح، فقال جلّ ثناؤه: ولا يحلف من كان ذا فضل من مال وسعة منكم أيها المؤمنون بالله ألا يُعْطُوا ذَوي قَرابتهم، فيصلوا به أرحامهم، كمِسْطح، وهو ابن خالة أبي بكر ( والمسَاكِين ) يقول: وذوي خَلَّة الحاجة، وكان مِسْطح منهم؛ لأنه كان فقيرا محتاجا( وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وهم الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله، وكان مِسْطَح منهم; لأنه كان ممن هاجر من مكة إلى المدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا( وَلْيَعْفُوا ) يقول: وليعفوا عما كان منهم إليهم من جُرم، وذلك كجرم مِسطَح إلى أبي بكر في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من الإفك ، ( وَلْيَصْفَحُوا ) يقول: وليتركوا عقوبتهم على ذلك، بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك، ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم ، ( أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ) يقول: ألا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم بإفضالكم عليهم، فيترك عقوبتكم عليها( واللهُ غَفُورٌ ) لذنوب من أطاعه واتبع أمره، ( رَحِيمٌ ) بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره، وطاعتهم إياه على ما كان لهم من زلة وهفوة قد استغفروه منها، وتابوا إليه من فعلها.
    هذا هو الاسلام السمح بعيد عن التجارة به لاغراض دنيوية زائلة فمن عفى واصلح فأجره على الله

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  • كواحد من اول من رفعوا شعار الاسلام هو الحل فى انتخابات مصر عام 1987 من خلال حزب العمل والذى شارك فيها الاخوان معنا وادرت غرفة عمليات الحزب بالمحافظة التى ينتمى اليها رئيس الحزب ابراهيم شكرى حيث عملت معه مباشرة وهو زعيم المعارضة فى مصر وكان ملتزما بالمعاملات الاسلامية بالفعل رغم ان السياسة نجاسة من جانب الاخرين وقد نجح تحت هذا الشعار اثنين اعرفهم جيدا واحد بتاع نسوان وكنت اقول له ذلك فى وجهه واخر بتاع مخدرات وقف ذات مرة امام رفعت المحجوب رئيس البرلمان المصرى رافعا ورقة وقال له ماهذه فقال له هذه ورقة فقال له النائب لو عملت تصويت على انها صفيحة فستحصل على الموافقة وطلبت من هذا النائب ان يقدم لى طلب اجازة للسفر الى ليبيا فجاء لى بتأشيرة غريبة كتب رئيس مجلس الادارة موافق عام بدون مرتب ووقع باسمه ثم شطب عليها !! فطلب من النائب بتاع النسوان ياتى معى للمدير العام فقال لى بعد يومين فقلت له لو جاءك واحدة من النسوان ستقوم معاها فورا وزعلت منه وطفش وراح الحزب الوطنى واحتجته بعد ذلك للحصول على تصريح السفر لليبيا المعطل فى الامن الوطنى فكلم رئيس الامن الوطنى بالمحافظة وارسلنى لاستلمه قبل السفر بيوم وابنه حاليا نائب فى البرلمان يحمل نفس اسمه مكرر .وان كان شعار ابوه يقوله داخل الحزب الوطنى دائما مصر ليس بها سوى حزبين اهلى وزمالك فقط . وكان يثق فى اكثر من ابنه لانه يعرف انى لا اجامل احد وانتقده لكن حبا له لا كراهية لدرجة ان ابنه طلب منه ان يذهب معه لمستشفى قريب لقياس الضغط فرفض واستند على للذهاب للمستشفى رحم الله هؤلاء النواب

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  • نموذج اخر سلبى رئيس قناة الشرق بتركيا ايمن نور الذى اعطانى اول كارت له حينما حضر لحزب العمل مع اخى وكان طالب فى الثانوية العامة وهو لم ينضم للحزب ولكن كان حضوره للحزب تاثير كبير على انحرافه حيث كان ياتى فى ذكرى المولد الشيخ محمد الشريف وهو قيادى فى الجماعة الاسلامية ومقرب من رئيسها عمر عبدالرحمن وكان وهو يتكلم يقول على مبارك حكم الطاغية ةالطاغوت علنا فى ميكروفون فى شارع رئيسى وجلست بجواره لاسمع افكاره فكان يقول لو الجيش نزل الشارع 5 ايام يعمل انقلاب وان اى اتباعه عندما يذهبوا لامن الدولة يعاملوا معاملة طيبة ويشربوا القهوة وكان هذا الشيخ مصدر معلومات ايمن نور الصحفية عندما كان يكتب فى صحيفة الوفد باب الغصفورة ويتهكم على ذكى بدر وزير الداخلية فقام بتحريض رجال الداخلية لضربه فى الشارع وكان وقتها ياتى الى منزلنا ويسهر مع اخى وانا كنت خايب واقدم له الشاى ولكن كرهته بعد استشهاد صديقى فى انفجار مديرية الامن وهو شخص مدنى كنت اشاهده يوميا يحضر لاحد الزملاء فى العمل راكبا فسبا دمرت فى الحادث عندما طلب منه احد الضباط بالمديرية الحضور للسهر معه واستشهد يوم الانفجار فى 24 ديسمبر عام 2013 رحمه الله

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