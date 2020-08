أعرب عضو ما يعرف بمجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، عن

استنكاره لإعلان جماعة الإخوان المسلمين، على لسان رئيس حزب العدالة والبناء، محمد

صوان، استعدادهم لاتخاذ خطوة للوراء من أجل إنجاز التسوية السياسية.

واعتبر الشاطر، من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،

أن خطوة الإخوان جاءت في وقت متأخر لأن النوايا غير صادقة، خاصة بعد تمكين الجماعة لـعناصرها في أجهزة

الدولة.

يشار

إلى أن صوان، أعلن عن استعداد حزبه لأخذ خطوة للخلف في المشهد السياسي، إذا كان هذا

الأمر مطلب بعض الأطراف لإنجاز التسوية السياسية.

The post الشاطر: إعلان الإخوان للتسوية جاء في وقت متأخر ونواياهم غير صادقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24