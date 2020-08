أعلن

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي،

دونالد ترامب بشأن الأوضاع في ليبيا.

وأكد

ماكرون، على تطابق وجهات النظر بينه وبين ترامب حول الأوضاع الراهنة، مؤكداً على

العمل الثنائي حول فرض السلام والأمن المشترك في ليبيا وشرق المتوسط ولبنان.

