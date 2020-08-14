المريمي: تصريحات ميليت عن عقيلة “سخف سياسي”

انتقد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي تصريحات السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، التي هاجم فيها مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقب لقائه مع السفير الأميركي لدى ليبيا.

ونشر ميليت تغريدة حذر فيها سفارة الولايات المتحدة من الوثوق برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأضاف: “أتمنى أن تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية قد استشارت مستشاريها السابقين بشأن لقاء عقيلة صالح. المستشارين السابقين توصلوا إلى أن عقيلة شخص لايمكن الوثوق به، وكل مايهمه هو مصلحته الشخصية وليس مصلحة الشعب الليبي”.

ووصف المريمي ما صرح به السفير البريطاني السابق بـ”السخف السياسي”، معتبراً أن ما بدر منه لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا تجاه الأزمة في ليبيا خاصة وأنه يعمل حالياً مستشاراً في مؤسسات حكومة الوفاق مخالفاً القوانين الليبية، حسب قوله.

وأضاف المستشار الإعلامي في بيان له، أن تصريحات ميليت حول المستشار عقيلة صالح “لا تخدم حل الأزمة في ليبيا” وتدخله يساهم في تفاقم الأوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة.

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