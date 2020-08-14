العقوري يستنكر تصريحات مليت في خطاب وجهه إلى سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا

أبدى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، استنكاره الشديد لتصريحات سفير المملكة المتحدة السابق في ليبيا، بيتر مليت، والتي قال إنه تعدى فيها على الدولة الليبية وأجسامها السيادية المنتخبة، خاصة الأوصاف والتهم التي حددها وذكر بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

العقوري وفي خطاب وجهه إلى سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، قال إن تصريحات مليت تدخل سافر في الشأن الليبي، واستعارة سياسية داعمة لمن يعمل عندهم الآن لصفة لم يعد يملكها ويريد بها التحريض ضد عملية السلام التي يقودها المستشار صالح من خلال مبادرته.

مشددا على ضرورة احترام مليت لنتائج الانتخابات، وموضحا أن استمرار عمله لدى أجسام مفروضة بشرعية السلاح والحروب هو من أجل استمراره في استرزاقه للمرتبات والعقود من أموال الشعب الليبي.

من جانبه وصف عضو مجلس النواب، مصباح دومة، تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب، وصفها بالانحطاط السياسي.

وأضاف دومة أن مثل هذه التصريحات تعد تدخلات سلبية لإطالة أمد الأزمة في ليبيا، متهما مليت بالاسترزاق السياسي، خصوصا كونه يعمل مستشارا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط بقرار باطل، على حد قوله.

وأوضح دومة أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط هو أحد المستفيدين من الانقسام السياسي وداعم له، مشيرا إلى أن الدولة الليبية لديها العديد من الكفاءات لاختيارهم كمستشارين في هذا المجال.

كما وصف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، تصريحات السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، حول الجهود التي يبذلها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية ومبادرة الحل التي طرحها، وصفها بالسخف السياسي منه، ولا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا تجاه الأزمة في ليبيا.

وأضاف المريمي في تصريح لقناتنا أن مليت يعمل مستشارا في مؤسسات حكومة الوفاق، وعمله مخالف للقوانين الليبية، وتصريحاته حول المستشار صالح غير منطقية ولا تخدم حل الأزمة في ليبيا بتدخله السافر الذي يسهم في تفاقم الأوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة.

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