شركة الكهرباء: اصلاح عطل في محطة بشارع دبي في بنغازي

أعلنت الشركة العالمة للكهرباء، الجمعة، أنه تم اصلاح عطل في محطة كهرباء بشارع دبي بمدينة بنغازي .

وقالت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن المحطة حدث بها انفجار في محول الجهد وعطل في قضبان التوزيع مما أدى إلي انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، ليلة أمس، مضيفة أن فرق الصيانة بدائرة توزيع غرب بنغازي قاموا بعزل محول الجهد واصلاح قضبان التوزيع وتنظيف المحطة من الكربون.

