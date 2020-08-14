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الميهوب: تعيين السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة باطل

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

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رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعيين الطاهر السني، كمندوب لليبيا لدى
الأمم المتحدة، مطالبًا رئاسة مجلس النواب بمخاطبة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ورئاسته لإعلامهم بأن تعيينه يعد باطلًا
ولا يُمثل السلطة التشريعية في ليبيا ولا إرادة الشعب الليبي.

ورآى الميهوب، أن تعيين شخصية جدلية منحازة
وموالية لطرف خارج عن القانون كسفير لليبيا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي،
يعتبر جريمة انتحال صفة غير قانونية يعاقب عليها القانون الليبي.

وأوضح الميهوب، أن الاختصاص الأصيل في تعيين
السفراء أو مندوبي ليبيا لدى دول العالم أو مجلس الأمن يجب أن يتم بالرجوع إلى مجلس
النواب، مؤكداً أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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  • هدف مليشيات مصراته هو الاستحواذ علي كل شئ في ليبيا اولها المصرف المركزي وتمثيل ليبيا في البعثات الخارجيه وشريكات الاستثمار الخارجي والداخلي فمليشيات مصراته هي رأس الأفعي الذي يجب يقطع علي يد آهالي سرت هذا العام 2020 كما قطع العام 1920 علي يد آهالي بني وليد لا ولن تعرف ليبيا الأمن والسلم الأهلي والاستقرار السياسي والاقتصادي إلا بكسر شوكة مليشيات مصراته كما أنكسرت في بدايه القرن الماضي علي يد أشاوس بني يوم أستسلمت مليشيات مصراته التي هاجمت بني وليد فهناك آسر وقتل السويحلي ويومها تفككت مليشيات مصراته بالقوه المسلحه وليست بمباحثات 5+5 أندحار تام حصل لها وسقوط مدوي حتي أنه بعد أستسلام مليشيات مصراته قد قايض من تبقي علي قيد الحياه منهم بنادقهم لآهالي بني وليد مقابل شربة ماء بطريقة هاك أو خوذ بندقتي واعطيني شربة ماء نشربها أن أستهداف مليشيات مصراته حصراً في الغرب الليبي من قبل الجيش الوطني والقبائل الليبيه وتجريدها من الاسلحه أنه لعين الصواب ان هذا الهدف لابد لليبيين من  الاتفاق علي تنفيذه اذا كانوا يريدوا لليبيا ان تعيش في آمن ووئام وسلام وخاليه من شرذمة مليشيات مصراته الارهابيين الأشرار الليئام

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