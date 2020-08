الميهوب: تعيين السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة باطل

استنكر

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعيين الطاهر السني، كمندوب لليبيا لدى

الأمم المتحدة، مطالبًا رئاسة مجلس النواب بمخاطبة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ورئاسته لإعلامهم بأن تعيينه يعد باطلًا

ولا يُمثل السلطة التشريعية في ليبيا ولا إرادة الشعب الليبي.

ورآى الميهوب، أن تعيين شخصية جدلية منحازة

وموالية لطرف خارج عن القانون كسفير لليبيا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي،

يعتبر جريمة انتحال صفة غير قانونية يعاقب عليها القانون الليبي.

وأوضح الميهوب، أن الاختصاص الأصيل في تعيين

السفراء أو مندوبي ليبيا لدى دول العالم أو مجلس الأمن يجب أن يتم بالرجوع إلى مجلس

النواب، مؤكداً أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

