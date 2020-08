قالت صحيفة “ذا أيريش تايمز” الأيرلندية، إنه تم

اعتراض ما لا يقل عن 364 طفلا وقصرا في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا العام، في محاولة

للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال أُجبروا على العودة إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هؤلاء الأطفال كانوا من بين

أكثر من 7000 لاجئ ومهاجر أعيدوا في عام 2020 بعد محاولتهم القيام بالرحلة دون جدوى،

مبينة أنه عند النزول في ليبيا، من المرجح أن يتم حبس الأطفال والقصر مثل البالغين

إلى أجل غير مسمى في مراكز احتجاز المهاجرين.

وتابعت الصحيفة أن مجموعات حقوق الإنسان قد أدانت هذه المراكز

مرارًا وتكرارًا، حيث وثق موظفوها حالات ابتزاز واغتصاب وسوء معاملة وإهمال، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي

يقوم بتمويل وتجهيز خفر السواحل الليبي لاعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط

​​على مدار السنوات الثلاث الماضية، بهدف وقف وصول الوافدين إلى أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن الناشطة الإعلامية والناشطة في منظمة الإنقاذ

“سي ووتش” الألمانية، جيلكا كريتزشمار، قولها: إن إعادة الأطفال إلى

المواقف التي يكون فيها التعذيب والعبودية والاغتصاب روتينا يوميًا أمر غير مقبول،

وسيخيفهم عقليًا وجسديًا إلى الأبد

ودعت كريتزشمار مؤخرًا ثلاثة شبان يواجهون تهما في مالطا،

متهمين باختطاف سفينة تجارية لتجنب إعادتهم إلى ليبيا العام الماضي، تم إنقاذ الشباب

– الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 و 19 عامًا – من قبل الهيبلو 1 في مارس 2019 ،

إلى جانب حوالي 100 مهاجر ولاجئ آخر.

هذا وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان

في بيان يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي تصنيف أحد على أنه إرهابي لمحاولته تفادي العودة

إلى مصير وحشي في ليبيا.

وقتل ثلاثة شبان سودانيين بالرصاص بعد إعادتهم إلى ليبيا

في أواخر يوليو، كانوا ضمن مجموعة ورد أنها حاولت الفرار من إحضارها إلى مركز احتجاز.

The post صحيفة أيرلندية: الأطفال العائدون إلى ليبيا من المتوسط يتعرضون لانتهاكات بمراكز الاحتجاز appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24