بيان توضيحي من شركة مليته للنفط بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا في مجمعها الصناعي

أصدرت شركة مليته للنفط والغاز بليبيا، بيانا توضيحيا، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لبعض من مستخدمي شركة بوناتي العاملين بمجمع مليتة الصناعي.

وقالت الشركة، إن الإدارة العامة للصحة والسلامة فى متابعة دقيقة عن طريق لجنة المتابعة وهى المختصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، والتى تتابع عن كثب الحالات المستجدة.

وأكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور فؤاد الغنودي، فى تعميم أرسل إلى كل مستخدمي مجمع مليته الصناعي عدة نقاط تشمل خضوع الحالات المصابة للعزل الصحي في المكان المخصص دون وجود أي أعراض حادة وهم بصحة جيدة، مع العلم أن كل المصابين متواجدين في المجمع منذ فترة طويلة والتي تتجاوز الستة أشهر.

كما يتم الإعداد لإجراء اختبار الخلو من فيروس كورونا للمخالطين من الدرجة الأولى للمصابين، وبعض مستخدمي شركة مليته بالتعاون مع مسؤولي الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع دعوة الجميع إلى عدم الارتباك واتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والابتعاد عن الشائعات.

يذكر أن فترة الحجر سارية منذ بضعة أيام، دون وجود أي حالات مرضية ممكن تصنيفها على أنها حالات اشتباه.

وأكدت لجنة الإدارة أنها تتابع عن كثب كل الأحداث وتقوم بتسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للجنة المختصة، من أجل صحة وسلامة المستخدمين وذويهم، كما شددت على دعمها الكامل للادارة العامة للصحة والسلامة وإدارة المجمع لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بالخصوص.

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