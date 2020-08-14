بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا داخلها.. مليته للنفط تكشف إجراءاتها لمتابعة الأزمة

أصدرت شركة مليته للنفط والغاز بليبيا، بيانا توضيحيا، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لبعض من مستخدمي شركة بوناتي العاملين بمجمع مليتة الصناعي، قالت فيه، إن الإدارة العامة للصحة والسلامة فى متابعة دقيقة عن طريق لجنة المتابعة وهى المختصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، والتى تتابع عن كثب الحالات المستجد

وقالت الشركة فى إيجاز صحفى، أن رئيس لجنة المتابعة الدكتور فؤاد الغنودي، أكد فى تعميم أرسل إلى كل مستخدمي مجمع مليته الصناعي عدة نقاط تشمل خضوع الحالات المصابة للعزل الصحي في المكان المخصص دون وجود أي أعراض حادة وهم بصحة جيدة، مع العلم أن كل المصابين متواجدين في المجمع منذ فترة طويلة والتي تتجاوز الستة أشهر.

وأضافت الشركة، كما يتم الإعداد لإجراء اختبار الخلو من فيروس كورونا للمخالطين من الدرجة الأولى للمصابين، وبعض مستخدمي شركة مليته بالتعاون مع مسؤولي الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع دعوة الجميع إلى عدم الارتباك واتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والابتعاد عن الشائعات.