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وصول منصة شحن جديدة إلى مرسى البريقة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن وصول منصة جديدة لشحن النفط الخام إلى مرسى البريقة في منطقة الهلال النفطي لتحل بدلا عن المنصة المتهالكة القديمة رقم خمسة والمتوقفة عن العمل منذ عام 2017.

وأوضحت شركة سرت في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، اليوم الجمعة، أن الشركة المصنعة Monobuoy ستتولى عملية تركيب المنصة خلال شهر سبتمبر المقبل لتتمكن “سرت” من شحن كمية وقود تقدر ما بين 600 و 650 ألف برميل للناقلات مستقبلا.

و قال المكتب الإعلامي للشركة أن المنصة رقم 5 كانت قد توقفت عن العمل قبل ثلاثة سنوات نتيجة لتهالكها وحدوث عمليات تسرب كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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