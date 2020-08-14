وصول منصة شحن جديدة إلى مرسى البريقة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن وصول منصة جديدة لشحن النفط الخام إلى مرسى البريقة في منطقة الهلال النفطي لتحل بدلا عن المنصة المتهالكة القديمة رقم خمسة والمتوقفة عن العمل منذ عام 2017.

وأوضحت شركة سرت في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، اليوم الجمعة، أن الشركة المصنعة Monobuoy ستتولى عملية تركيب المنصة خلال شهر سبتمبر المقبل لتتمكن “سرت” من شحن كمية وقود تقدر ما بين 600 و 650 ألف برميل للناقلات مستقبلا.

و قال المكتب الإعلامي للشركة أن المنصة رقم 5 كانت قد توقفت عن العمل قبل ثلاثة سنوات نتيجة لتهالكها وحدوث عمليات تسرب كبيرة.

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