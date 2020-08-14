«تعليم الوفاق» تتابع استعدادات 4 مراقبات للعودة المدرسية

أجرى مدير إدارة شؤون التعليم الأساسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، سالم مفتاح البرغوثي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمراقبات زوارة وزلطن ورقدالين والجميل في إطار متابعة الاستعدادات لاستئناف الدراسة التدريجية مع نهاية الشهر الجاري.

والتقى البرغوثي خلال الجولة، مراقبي التعليم بهذه المراقبات، واستمع منهم لاستعداد كل مراقبة لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية في 29 من هذا الشهر، كما اطّلع على كميات مواد التعقيم والكمامات التي استلمتها كل مراقبة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد البرغوثي في تصريح أن إدارته على تواصل دائم بجميع مراقبات التعليم للوقوف على مدى استعداداتها للعودة المدرسية، والتأكد من استلامها لمخصصاتها من المواد والتجهيزات التي وفرتها الوزارة.

وأمس الخميس، أصدر وزير التعليم، الدكتور محمد عماري زايد، القرار رقم «398» لعام 2020، والذي يقضي باستئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية، وذلك اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وهي المرة الرابعة التي تعلن فيها الوزارة تأجيل العودة للمدارس، حيث كان مقررا أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 13 يونيو أول مرة، لكن الموعد تأجل إلى 18 يوليو في المرة الثانية، ثم تأجلت العودة إلى 8 أغسطس، وأخيرًا تقرر أن تكون العودة في 29 أغسطس.

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