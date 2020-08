شركة مليتة تعلن إصابة بعض مستخدميها بفيروس كورونا

أصدرت

شركة مليته للنفط والغاز، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً حول تسجيل حالات إصابة بفيروس

كورونا لبعض من مستخدمي شركة بوناتي العاملين بمجمع مليتة الصناعي.

وأكدت

الشركة، أن الإدارة العامة للصحة والسلامة فى متابعة دقيقة عن طريق لجنة المتابعة وهي

المختصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، والتى تتابع عن كثب

الحالات المستجدة، حيث أكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور فؤاد الغنودي، فى تعميم أرسل

إلى كل مستخدمي مجمع مليته الصناعي، على خضوع الحالات المصابة للعزل الصحي في المكان

المخصص دون وجود أي أعراض حادة وهم بصحة جيدة، مع العلم أن كل المصابين متواجدين في

المجمع منذ فترة طويلة والتي تتجاوز الستة أشهر.

وأوضح

الغنودي، أنه يتم الإعداد لإجراء اختبار الخلو من فيروس كورونا للمخالطين من الدرجة

الأولى للمصابين، وبعض مستخدمي شركة مليته بالتعاون مع مسؤولي الرصد والتقصي بالمركز

الوطني لمكافحة الأمراض، داعياً الجميع إلى عدم الارتباك واتباع الإجراءات الاحترازية

المعتمدة والابتعاد عن الشائعات.

