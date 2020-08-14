ميناء البريقة يستقبل منصة شحن نفط خام جديدة

استقبل رصيف ميناء مرسى البريقة، صباح اليوم الجمعة، منصة شحن النفط الخام الجديدة، التي سيتم تركيبها مكان المنصة القديمة رقم 5 المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب إيجاز صحفى لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم، من المقرر أن يتم تركيب هذه المنصة في شهر سبتمبر القادم من قبل الشركة المصنعة”Monobuoy” وقد حضر وصول المنصة، عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، فائز سالم النعاس، ومدير إدارة المشتريات الشارف بودربالة، وعملية إنزالها من على سطح السفينة التي تحملها، كما حضر وصول المنصة، عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، فائز سالم النعاس، ومدير إدارة المشتريات الشارف بودربالة، وعملية إنزالها من على سطح السفينة التي تحملها.

ومـن خلال هذه المنصة سيتم شحن النفط الخام بمعدل 600 إلى 650 ألف برميل من النفط الخام عن طريق الانسياب الطبيعي، وعقـب تركيب المنصة وتشغيلها سيكون من السهل إجراء الصيانة اللازمة لمنصة الشحن رقم 6، وهي الوحيدة التي تعمل حاليا.