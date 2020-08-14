بحث تدابير الحد من الآثار السلبية الناجمة عن إيقاف النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له، اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس في طرابلس، شهد مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، بسبب إيقاف تصدير النفط، بالإضافة لضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة.

وكان مشايخ القبائل المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا قبل حوالي سبعة أشهر، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

كما أعلنت قيادة الجيش الوطني، في وقت سابق، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، زاعمة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب، والمفوضة منه بذلك.

وأكدت القيادة، في بيانٍ إعلامي نشره الناطق باسمها، استجابتها في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة لمطالب السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط مُتعاقد عليها من قبل الإغلاق، مؤكدة أنها استجابت خشية على الصالح العام، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، مُراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيرًا.

وطالبت القيادة، بتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والمتمثلة في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.

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