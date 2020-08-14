حملة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال اللحوم في طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، عن حملة لمفتشيه استهدفت محال ذبح وبيع وتداول اللحوم داخل نطاق بلدية طرابلس بمنطقة غوط الشعال، رصدو خلالها بعض المخالفات.

وقال المركز في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مفتشيه رصدوا ثلاث مخالفات بمحل «تونة» لبيع اللحوم، شملت« عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، سوء النظافة العامة، ووجود لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك».

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كما رصد مفتشوا المركز ثلاث مخالفات في سلخانة «حمودة» للدواجن تشمل «عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، وسوء النظافة العامة، ووجود دواجن فاسدة نتيجة سوء الحفظ». وأشار المركز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

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