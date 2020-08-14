المريمي: تصريحات ميليت حول سخيفة وغير منطقية

أخبار لييا24

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن ما صرح به السفير البريطاني لدى ليبيا السابق بيتر ميليت حول مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية سخيفة وغير منطقية.

واعتبر المريمي أن انتقاد ميليت للجهود التي يبذلها صالح لحل الأزمة الليبية ومبادرة الحل التي طرحها على الشعب الليبي واجتماعاته التي يعقدها بالخصوص محليا ودوليا لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا اتجاه الأزمة في ليبيا.

وأوضح المستشار الإعلامي أن السفير البريطاني السابق يعمل مستشارًا في مؤسسات حكومة الوفاق غير الدستورية وعمله مخالف للقوانين الليبية وتصريحاته حول رئيس مجلس النواب لا تخدم حل الأزمة في ليبيا بتدخله السافر الذي يساهم في تفاقم الأوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة.

وكان عضو مجلس النواب مصباح دومة وصف تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ”الانحطاط السياسي”.

وأضاف دومة أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الازمة في ليبيا ، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط والجميع يعلم ان هذا القرار باطل.

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