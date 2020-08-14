النمسا تدين الانتهاكات التركية في ليبيا وشرق المتوسط

أدان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، الممارسات والانتهاكات التركية في ليبيا وشرق البحر المتوسط، داعيا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد النظام التركي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الجمعة، مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، الذي يزور فيينا حاليا.

وقال الوزير النمساوي إن “الولايات المتحدة شريك لا غنى عنه لنا ونحن نتشارك في نظام قيم مشترك قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأضاف شالينبرغ أن أعمال تركيا في ليبيا وسوريا والعراق تتطلب أسلوبا جديدا من العلاقات (في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي).