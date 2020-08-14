اجتماع موسع ببلدية الجفرة لهذه الأسباب

احتضنت قاعة الحرية بمدينة هون اجتماعا موسعا ضم المجلس التسييري ورؤساء فروع البلدية ، «هون ، ودان ، سوكنة ، زلة والفقهاء» ومسؤولي كافة القطاعات والشركات والمؤسسات العامة بالجفرة .

وتركز الاجتماع على استعراض المختنقات ومتابعة احتياجات القطاعات والمشاريع الهامة التابعة لها في كافة المجالات ، «التعليم والصحة والإسكان والمرافق والزراعة والاقتصاد والتجارة والشركات العامة ، خدمات النظافة ، المياه والصرف الصحي والكهرباء ومصلحة المطارات».

وأكد رئيس المجلس التسييري الجفرة عبدالله الشيخ بأن الاجتماع خصص لتحديد المختنقات ذات الطبيعة الاستعجالية خصوصا المتعلقة باحتياجات المواطنين اليومية ومعالجتها.

وذلك لعرضها على اللجنة الوزارية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المزمع زيارتها لمنطقة الجفرة خلال الأيام القليلة القادمة .