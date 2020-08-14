بعد إطلاق سراحه لقتال القوات المسلحة.. داعشي مفرج عنه من”الردع” يذبح 4 من أفراد أسرته في طرابلس

أقدم ليبي متهم بالانتماء لتنظيم داعش الجمعة، على قتل 4 من أفراد عائلته ”والده، والدته، أخته وابنها“ ذبحاً في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ“ إرم نيوز“ إن مليشيا قوة الردع الخاصة قبضت على الجاني وأودعته سجن معتيقة بانتظار تحويله إلى القضاء.

وأشار المصدر إلى أن الجاني يدعى “ ا-ع“ ، وهو سجين سابق لدى قوة الردع الخاصة ألقي القبض عليه في سرت بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وسجن 4 سنوات في سجن معتيقة، ثم أطلق سراحه.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد حملت الجريمة بصمات الفكر المتطرف وقد أقدم عليها الإرهابي ” إبراهيم العماري ” السجين السابق لدى قوة الردع الخاصة لمدة 4 سنوات بسبب انتسابه لتنظيم داعش الإرهابي في سرت الذي كان أحد قياداته في المدينة .

وتمثلت بشاعة الجريمة في أن الإرهابي المعني قد نفذها في حق أسرته بمنزلهم بالعاصمة طرابلس وانتهت بذبحه لوالده وقتله لأمه و أخته و إبن أخته فيما لم يصدر أي تعليق من قوة الردع بالنفي او التأكيد .

وقالت المصادر، أن قوات الأمن قبضت على الجاني كتيبة باب تاجوراء المتمركزة بمنزل ” المعتصم بالله القذافي ” سابقاً في شارع الظل المجاور وقامت بتحويله مجددًا إلى معيتيقة لسجون الردع من جديد الذي أفرج عنه الفترة الماضية خلال فترة الحرب بطرابلس بعد الصلاحيات الواسعة التي تحصلت عليها القوة بموجب قرار السراج الشهير رقم 555.

يشار إلى أن قوة الردع قد أطلقت العديد من المتطرفين خلال فترة الحرب للاستعانة بهم في قتال القوات المسلحة ومن هؤلاء من ينتسب لتنظيم داعش وآخرين لمجالس شورى بنغازي ودرنة فيما لايزال الغرياني وتياره يطلبون الإفراج عن البقية بدعوى أنهم” ثوار ” .

وقد تمت عمليات الافراج هذه بدعاوى وحجج مختلفة منها ما تم بضغوط سياسية وعسكرية داخلية وخارجية كانت المخابرات التركية على رأسها وأخرى تمت بواساطات اجتماعية ومناطقية وتعهدات واهية كبادرة حسن نية من الردع تجاه هؤلاء الذين يصفونها بـ ” المدخلية ” .