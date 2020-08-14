محمود شمام: واشنطن نجحت في تبريد الأزمة في ليبيا ونزع فتيل الحرب

عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية، محمود شمام، عن ميله للاعتقاده بأن الولايات المتحدة الأميركية نجحت في «تبريد» الأزمة في ليبيا، ونزع فتيل الحرب، لافتًا إلى أن لواشنطن خطة بشأن ليبيا عكس ما يتم ترويجه عن تدخلها بلا خطة.

وقال شمام في حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» المذاع على قناة «الوسط» مساء الجمعة، إن «الميمات الثلاث» وهي «المال» و«الميليشيات» و«المسلم براذرز» لاتزال محور التحرك الأميركي الجديد، لافتًا إلى أن هذه «الميمات» باتت تحت الرقابة الأميركية.

وأشار إلى تسريبات تتحدث عن تلقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ضمانات بأن قوات حكومة الوفاق لن تهاجم سرت، مؤكدًا في ذات الوقت أنه إذا لم يتم تقديم «تنازلات» في ليبيا فـ«لن نرى حلا وقد نتجه لوضع كارثي».

ولفت شمام إلى أن ملف ليبيا في الولايات المتحدة عاد إلى «أفريكوم» و«البنتاغون» والمؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن التدخل الأميركي في ليبيا مستمر بصرف النظر عمن هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجرى في نوفمبر المقبل.

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