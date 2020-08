شالينبرغ: انتهاكات تركيا في ليبيا تتطلب من الاتحاد الأوروبي أسلوبا جديدا من العلاقات

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الجمعة،

إن انتهاكات التركية في ليبيا وشرق البحر المتوسط تتطلب من الاتحاد الأوروبي أسلوبا

جديدا من العلاقات.

وأعرب شالينبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، مايك

بومبيو، الذي يزور فيينا حاليا، عن إدانته للممارسات والانتهاكات التركية في ليبيا

وشرق البحر المتوسط، داعيا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة

ضد النظام التركي.

