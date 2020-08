جريمة قتل بشعة ينفذها أحد عناصر تنظيم “داعش” بعد إفراج مليشيا الردع عنه مؤخرا

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن أحد عناصر تنظيم

“داعش” الإرهابي والذي يدعى، إبراهيم العماري، وعقب الإفراج عنه من قبل

مليشيا الردع، ارتكب جريمة بشعة بعدما أقدم على ذبح والده وقتله لأمه وأخته وابن أخته

بمنزلهم في العاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر

أن الإرهابي العماري كان سجينا سابقا لدى مليشيا الردع لمدة 4 سنوات بسبب انتسابه لتنظيم

“داعش” الإرهابي في سرت الذي كان أحد قياداته في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الردع قد أطلقت العديد من المتطرفين

خلال فترة الحرب للاستعانة بهم في قتال الجيش ومن هؤلاء من ينتسب لتنظيم “داعش”

وآخرين لما يسمى بـ”مجالس شورى بنغازي ودرنة”.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات الإفراج هذه قد تمت بدعاوى وحجج

مختلفة منها ما تم بضغوط سياسية وعسكرية داخلية وخارجية كانت المخابرات التركية على

رأسها وأخرى تمت بوساطات اجتماعية ومناطقية وتعهدات واهية.

