الوطنية للنفط بنغازي تتهم صنع الله بابتزاز المؤسسات وتصفه بـ”منتحل الصفة”

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي، مصطفى صنع الله،

بمحاولة ابتزاز مؤسسات الدولة والتحريض على خيارات الشعب الليبي في إيقاف تصدير النفط

منعا لهدر ثرواته على المليشيات والمجموعات الإرهابية والمرتزقة وعرابهم التركي.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن النفط لكل الشعب الليبي

وليس لمنتحل الصفة صنع الله، ومحاولات التهديد بالإنفجارات في الموانئ النفطية أو

ابتزاز شركة الكهرباء عبر التهديد بقطع الغاز في مناطق الحكومة المؤقتة هو نهج

إجرامي يضاف إلى ما سبقه من استعمال طيران النفط لنقل المرتزقة وعقد الصفقات

المشبوهة مع الشركات الاحتكارية.

وأكدت المؤسسة أنها تدرك أن هذه المحاولات المدفوعة لابد

أن يكون لها عقاب رادع وسيدفع الثمن غاليا كل من قام بذلك.

