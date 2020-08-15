اللجنة الاستشارية الطبية تُكلّف إدارة جديدة للبرج الثالث بمركز بنغازي الطبي

أصدر رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورورنا، الدكتور فتحية العريبي الخميس، قرارًا بتكليف مديرًا لبرج الأمل “البرج الثالث” بمركز بنغازي الطبي.

وتضمن القرار بحسب وكالة الأنباء الليبية- “وال- بنغازي” التي اطلعت عليه، تكليف الدكتور أحمد عبد الله محمد الأوجلي بإدارة برج الأمل “البرج الثالث”، بمركز بنغازي الطبي، وتكليف محمد القناشي نائبًا أول، ووليد العقوري نائبًا ثانيًا.

وأشار رئيس اللجنة الاستشارية الطبية الدكتور فتحية العريبي، إلى أنه سيتم تغيير إدارة البرج الأمل “البرج الثالث”، بشكل دوري كل شهرين، وذلك نظرًا لظروف المرحلة، بحسب ما نشرته الوكالة الليبية.

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