محمود شمام: الفساد في ليبيا وصل مستوى غير مسبوق.. والليبيون لن يقبلوا بسرقتهم دون محاسبة

اتهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية، محمود شمام، النخبة الحالية في ليبيا بـ«الفساد»، داعيًا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق لوقف ما وصفه بالمستوى «غير المسبوق» من الفساد المالي في ليبيا، الذي أنتج «صراعات» بكل المناطق.

وقال شمام في حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» المذاع عبر قناة «الوسط» إن مستوى الفساد في ليبيا بلغ حد «نهب» ميزانية مكافحة فيروس «كورونا المستجد»، وحض المجتمع الدولي على عدم «إعادة تعويم» الوجوه والشخصيات المتهمة بالفساد.

وشدد على ضرورة وقف «الفساد في البنك المركزي، وفساد الاعتمادات في طرابلس»، متسائلًا:«هل يُعقَل أن تظل مناطق مهدمة في بنغازي بينما يتم إنشاء المولات واغتصاب الأراضي».

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية أن الليبيين لن يقبلوا بـ«أن يُسْرَقوا دون محاسبة ومن حقهم التطلع لنخبة جديدة»، مستشهدًا بما حدث في لبنان قائلًا:«عندما خرج اللبنانيون رفضا للطبقة السياسية بدأ العالم بمخاطبة القوى المدنية».

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