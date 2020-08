بما يؤكد تناحر المليشيات وانحرافها الأخلاقي.. البطشة يروي تفاصيل تعذيبه بعد كشفه قضية كوكايين

قال المدعو، مصعب البطشة، أحد عناصر مليشيا ثوار طرابلس التابعة لداخلية

حكومة الوفاق غير المعتمدة، إن مرتزقة سوريين قاموا بخطفه وتعذيبه.

وأوضح البطشة في تسجيل مصور له أن مرتزقة سوريين وعناصر من مليشيا ثوار

طرابلس قاموا باحتجازه بعد ضبطه قضية كوكايين، مشيرا إلى أنه تمكن من الفرار من مكان

احتجازه.

وأضاف البطشة أنه دفع مبلغا من المال مقابل تهريبه من مكان احتجازه، لافتا

إلى أنه توجه إلى المستشفى عقب هروبه لتلقي العلاج جراء التعذيب الذي تعرض له في

المكان الذي كان محتجزا به على يد المرنزقة وعناصر مليشيا ثوار طرابلس.

