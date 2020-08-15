“لجنة مجابهة كوروونا” بمصراتة: تسجيل حالة وفاة و 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم السبت، عن دخول ست حالات إصابة بالفيروس، لمراكز العزل بالبلدية إضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

وقالت اللجنة فى تقريريرها، اليوم السبت، إن فريق الرصد والتقصى والاستجابة السرعية قام بأخذ 216 مسحة أنفية بلعومية منها 109 من دخل مقر فريق الرصد والتقصى بعدد 107.

وأوضحت اللجنة، أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومى للأورام رقم 1 أعلن دخول حالتين جديدتين، ليصل إجمالي الحالات المصابة داخل مركز العزل 7.

كما أعلن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومى للأوررام رقم 2 تسجيل عدد 4 حالات جديدة وتسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي الحالات بالمركز 19 حالة.